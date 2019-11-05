TESK: İş yeri kapanışları 10 ayda yüzde 4,3 arttı

Yılın ilk 10 ayında iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, yılın ilk 10 ayında 192 bin 999 iş yeri açılırken 91 bin 40 iş yeri kapandı. Bu dönemde 67 bin 267 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi'nde yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 10 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 34 bin 692 arttı” diye konuştu.

“GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İŞ YERİ KAPANIŞLARI ARTTI”

Yılın ilk 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri kapanışlarının yüzde 4,3 arttığına dikkati çeken Palandöken, “2018'in ilk 10 ayında 194 bin 2 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde bin 3 azalarak 192 bin 999 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azaldı. 2018'in ilk 10 ayında 87 bin 258 olan iş yeri kapanışları ise 3 bin 782 artarak 91 bin 40 oldu. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’DAKİ İŞ YERİ SAYISI 10 AYDA 9 BİN 620 ARTTI”

Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri artışının en çok İstanbul'da gerçekleştiğini kaydeden Palandöken, “Yılın ilk 10 ayında iş yeri açan esnaf ve sanatkarlardan iş yeri kapatan esnaf ve sanatkarların sayısı çıkarıldığında en fazla artış İstanbul'da görüldü. İstanbul'da iş yeri sayısı 9 bin 620 arttı. İstanbul'un ardından iş yeri sayısı Antalya'da 3 bin 559, İzmir'de 2 bin 655, Bursa'da 2 bin 652 ve Ankara'da 2 bin 318 arttı. Öte yandan 10 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 567 ile Van, 373 ile Hatay, 301 ile Aksaray, 286 ile Giresun ve 264 ile Rize oldu” dedi. (İHA)