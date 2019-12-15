TESK, kaçak içkiye yönelik denetimlerin artırılmasını istiyor

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yıl kutlamaları nedeniyle kaçak içki üretiminin arttığını belirtti. Denetimlerde her ay litrelerce kaçak içki ele geçirildiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

“KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ”

“Yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik denetimler artırılmalı. Kaçak alkol yüzünden devlet milyarlarca lira vergi, vatandaş da sağlığını, hayatını kaybediyor. Evde yapım gibi nedenlerle esnafın kazancı düşüyor. Kaçakçılıkla mücadeleyi destekliyoruz.” Palandöken, vatandaşlara da bandrolsüz, merdiven altı yapım ve riskli alkollü içkileri tercih etmemeleri uyarısında bulundu. (AA)