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TESK: Sınır bölgesinde esnaf kepenk açmıyor, borçları ertelensin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken Barış Pınarı harekatı sebebiyle Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay il ve ilçelerinde çok sayıda esnafın güvenlik sebebi ile iş yerlerini açmadığını söyleyerek borçlarının ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

08:31 -
Haberler Ekonomi
TESK: Sınır bölgesinde esnaf kepenk açmıyor, borçları ertelensin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarların borçlarının ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay il ve ilçelerinde çok sayıda esnaf ve sanatkarın iş yerlerini güvenlik nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını belirtti.

Söz konusu esnaf ve sanatkarın bölgede maddi zorluklar çektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

“Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı. İş yapamayan esnaf ve sanatkarımızın piyasaya olan çek ve senet borçları ile birlikte kredi borçlarının yanı sıra sosyal güvenlik borçları ve vergi borçları mutlaka ertelenmelidir.”

AA

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Son güncelleme: 08:34 14.10.2019
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