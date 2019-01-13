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TESK’ten elektrik ve doğal gazda indirim talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gazda sene başında yapılan indirimlerin zamlar karşısında yeterli olmadığını belirterek, "Geçen yıl yapılan zamların etkileri 'kış indirimi' ile azaltılmalı" ifadesini kullandı.

android-time 13:43
Haberler Ekonomi
TESK’ten elektrik ve doğal gazda indirim talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gazda sene başında yapılan indirimlerin zamlar karşısında yeterli olmadığını belirterek, "Geçen yıl yapılan zamların etkileri 'kış indirimi' ile azaltılmalı" ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, olumsuz hava şartları dolayısıyla son günlerde doğal gaz tüketiminin rekor kırdığına dikkati çekerek, elektrik tüketiminde de kayda değer bir yükseliş görüldüğünü ifade etti.

Bu yılın başında elektrik ve doğal gazda yapılan indirimlerin zamlar karşısında yeterli olmadığının altını çizen Palandöken, “Geçen yıl yapılan zamların etkileri kış indirimi ile azaltılmalı. Bunun için de özellikle bu aylarda birçok kalemde alınan vergilerde indirim yapılmalı. İndirim yapılırsa milyonlarca vatandaşımızı ve hem iş yerinde hem evinde yüksek faturalar ödeyen esnafımızı sevindirir.”

AA

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