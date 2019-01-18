Tesla Model 3´ün üretimini artırmak için işgücünü yüzde 7.0 azaltacak

Tesla, araçlarından Model 3´ün üretimini artırmak için işgücünden yüzde 7.0 kesinti yapacak.

Tesla CEO´su Elon Musk´ın açıklamasına göre, bu kesintinin sebebi olarak Tesla´nın Model 3 üretimini artırıken ihtiyacı olan üretim mühendisliği geliştirmeleri için bu kesintiyi yapacak. İşgücü azaltımı Tesla´nın, üretimi ve karı artırmak için yakın zamanda yaptığı tasarrufların sonuncusu oldu.

Şirketin açıklaması sonrasında, açılış öncesi işlemlerde Tesla hisseleri yüzde 6.0´ya yakın değer kaybetti. Tesla, hafta başında en düşük fiyatlı modelleri olan Model S ve Model X´lerin üretimini durdurmuştu. Perşembe günü bir açıklama yapan Musk, şirketin, altı boyunca ücretsiz şarj hediye eden, müşteri yönlendirme politikasına fiyatları yükseltmesi sebebiyle bir son vereceğini söylemişti. Musk, Tesla´nın elektrikli araç ve güneş enerjili ürünlerinin satışlarının, fosil yakıtla çalışan rakiplerine rakip olmaları için büyük bir mücadele verdiğini söylemişti.

DHA