Thomas Cook iflası nedeniyle bazı oteller bu yıl erken ‘paydos’ dedi

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, Thomas Cook iflası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çok ciddi bir krizin içinde olduklarını belirten Batum, “Çok basite alınacak bir kriz değil. Thomas Cook'un 2-3 senedir sallantıda olduğunu biliniyordu ancak kimse bir şey demiyordu. GETOB olarak bizi en çok endişelendiren durum küçük oteller, orta çaplı işletmelerin buradan çıkacakları zararı nasıl telafi edecekleridir. Ayrıca kendi otelim için konuşmak gerekirse Ocak ayının 6'sına kadar açık olacaktık ama Aralık’ta kapatacağız. Thomas Cook krizi yüzünden kapatmak zorunda kaldık.” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK ÇOK HIZLI AKSİYON ALDI”

Turizm Bakanlığı’nın Thomas Cook kriziyle ilgili çok hızlı aksiyon aldıklarını belirten Batum, “Biz ilk defa Turizm Bakanlığı'nın çok hızlı aksiyon aldığını gördük. Kredinin koşullarının net olmadığını biliyorum. Bu bir an önce netleşirse sektör biraz daha rahatlayacaktır. “2020'ye etkileri nasıl olacak?” derseniz ortada boşalan 380 bin gibi bir koltuk var. Bunu diğer oyuncular İngiltere'den tamamlayacak diye bekliyoruz. Bu nedenle 2020'de çok büyük bir kayıp beklemiyoruz.” dedi.

Yaşanan bu krizden en fazla Ege bölgesinin etkilendiğini belirten Batum, “Thomas Cook krizi sebebiyle işsiz kalacaklarla ilgili bir aksiyon yapılıyor mu yapılmıyor mu hiç duymadım. Herkes şu an işletme tarafına odaklanmış durumda ama çalışan tarafında ne yapılıyor onunla ilgili herhangi bir aksiyon var mı göremiyorum.” ifadelerini kullandı.