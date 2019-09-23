Thomas Cook’un iflası turizmi nasıl etkiler?

İngiltere’nin en önemli turizm acentesi Thomas Cook, 2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince resmen battı. Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu ve sürecini yönetmek üzere bir kayyum atandı.

Thomas Cook her yıl Türkiye’ye binlerce turist getiriyordu. Söz konusu iflasın Türkiye’de turizme olumsuz etkilerinin olması bekleniyor.

“İNGİLTERE’DE EN BÜYÜK OYUNCUYDU”

Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. İflas kararının turizme çok ağır bir etkisi olacağının kesin olduğunu söyleyen Bülbüloğlu, “Kuşadası’ndan Alanya’ya kadar yıkıcı etkileri olacağını düşünüyorum. En çok da İngiliz turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Marmaris’in etkileneceğini düşünüyorum. Bunu 5-6 sene atlatamayız. Çünkü Thomas Cook İngiltere’de en büyük oyuncuydu.” dedi.

“BU BOŞLUK ZOR DOLAR”

Otelcilerin nakit akışları bozulacağı için bir çok olumsuz durum yaşanacağını söyleyen Bülbüloğlu, “Bu durum otellere mal tedarik eden şirketleri de etkileyecek. İlk yapmamız gereken içerideki müşteriyi sağ salim ülkelerine göndermek. Operasyonlarının yüzde 35’i Türkiye olan ve 1 milyondan fazla müşteri getiren bir şirketten bahsediyoruz. Bu boşluk zor dolar.” ifadelerini kullandı.

TURİZM BAKANLIĞI’NDAN KREDİ AÇIKLAMASI

Turizm Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından da konu hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere’nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan “kredi destek paketinin” en kısa sürede hayata geçirileceği de ifade edildi.

Söz konusu açıklamada “22 Eylül 2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır” denildi.