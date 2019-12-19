THY, dava açmaya hazırlanıyor!

Boeing şirketi, Endonezya ve Etiyopya’da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin ardından 737 MAX serisi uçakları yere indirmiş, yaşanan kazalardan dolayı şirket büyük güven kaybı yaşamıştı.

Türk Hava Yolları ise küresel ölçekte yaşanan bu sorundan en çok olumsuz etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

75 adet Boeing 737 MAX tipi uçak siparişi bulunan şirket, 2019 yılı itibarıyla teslim almış olması gereken 24 uçağı yaşanan sorun nedeniyle operasyonlarında değerlendiremiyor. Her gün 1200’ün üzerinde uçuş gerçekleştiren, 2019 yılında uçuş ağına 14 nokta ekleyen Türk Hava Yolları operasyon stratejisini bu uçaklarda yaşanan sorun nedeniyle yeniden planlamak zorunda kaldı.

BİLET FİYATLARINI YÜKSELTMİŞTİ



Küresel taşıyıcının Boeing 737 MAX tipi uçaklarının yere indirilmesi ve 24 uçağın operasyonlarda kullanılamaması yurt içi uçuş sayılarını ve bilet ücretlerini de olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları’nın KAP’a yaptığı açıklamaya göre yılın ilk 11 ayında geçen seneye göre arz edilen koltuk sayısında yüzde 6,7 azalma yaşandı. Uçak yetersizliğinden dolayı yaşanan bu azalmaya karşın hava yolu seyahatine olan talebin artması bilet fiyatlarını geçtiğimiz yıla göre yukarıya çekti.

BOEING ÜRETİMİ DURDURMA KARARI ALDI

Geçtiğimiz hafta Boeing’den yapılan açıklamada, ABD dâhil birçok ülkede uçuş yasağı bulunan uçakların, havacılık otoritelerinden yeniden onay alana kadar, Ocak 2020’den itibaren üretime ara verileceği belirtilmişti. ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ise açıklamasında, “737 Max’ların yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturmaması konusunda uyarmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019’da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke “Boeing 737 Max” tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı. Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum acısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının “Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi” (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik pilotu devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti. DHA