Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları yeniden belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) malzemeler için yapacağı ödeme miktarının artırıldığını belirten Selçuk, 62 tıbbi malzeme fiyatında %10-%350 arasında değişen oranlarda artış sağlanarak 415 milyon lira iyileştirme yapıldığını belirtti.

Selçuk, böylece vatandaşın ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri birçok ürün için ortadan kalkmış olduğunu, kullanan hastaların tercihine göre farklı özelliklere sahip bir kısım üründe de fark ücretinin asgari seviyeye indiğini söyledi.

SGK’nın 1,601 tıbbi malzemeye geri ödeme yaptığı tutarın da 316 milyon lira artırıldığını belirten Selçuk, böylelikle 316 milyon lira iyileştirme sağlandığını ifade etti.

Selçuk, “Değişen piyasa koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlarda fiyat güncellemesine gittik. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödenen fiyatları artırarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaz ve malzemeye erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi.

TL’nin dolar ve euro karşısında son yıllarda yaşadığı değer kaybı, ithalata bağımlı tıbbi cihaz sektöründe sert maliyet baskısı yaratmıştı. Reuters’ta yer alan bir haberde satışlarını büyük oranda kamuya yapan sektörün, kamunun fiyatlandırma mekanizması nedeniyle bu artışları fiyatlara yansıtamamasının çok sayıda firmayı sıkıntıya soktuğu belirtilmişti. Reuters’a değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, kur nedeniyle uğranılan zararın yanı sıra, aksayan kamu ödemeleri ve güncellenmeyen SUT fiyatlarının tıbbi cihaz firmaları arasında kapanma ve iflaslara neden olduğuna dikkat çekmişti.

REUTERS