Ticaret savaşları taşımacılığı vurdu! Sektör sert fren yaptı

Ticaret savaşları ve Türkiye ekonomisindeki kriz, taşımacılık ve lojistik sektöründe sert daralma getirdi. Ekonomideki dalgalanmalar dış ticaret hacminde 2019'un ilk beş ayında yüzde 9.7'lik küçülme getirirken, en sert gerileme değer olarak hava ve deniz yolu ile yapılan taşımacılıkta gerçekleşti. Aynı dönemde havayolu taşımacılığı yüzde 20.8 daralırken, denizyolu ile yapılan taşımacılık yüzde 12.5 küçüldü. Karayolu ile yapılan taşımacılıkta yüzde 7.1 gerileme olurken, ham petrol ve doğalgaz ithalatındaki canlılık nedeniyle diğer taşımacılık türünde hacim yüzde 30.9 büyüdü.

PERFORMANS KÖTÜ

Türkiye ekonomisini incelediği Sektörel Bakış-İlk Yarı serisinin ‘Taşımacılık' bölümünü yayınlayan KPMG'nin araştırmasına göre, sektör ilk geçtiği zorlu süreçler nedeniyle 6 ayda kötü bir performans sergiledi. Rapora göre, dünya genelindeki jeopolitik gerilimler, Brexit süreci, ticaret savaşları ve çevresel düzenlemelerin şirketlere getirdiği yeni yüklerin taşımacılık sektöründe iş yapma koşullarını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Yük taşımacılığı dışında yolcu taşımacılığında transit yolcu sayısındaki yüksek artış ile denizyolu yolcu taşımacılığında yüzde 18.8 büyüme kaydedilirken, havayolu yolcu taşımacılığında iç hattaki daralma sonucu yüzde 3.3 küçülme meydana geldi.

İTHALAT DARALDI

Raporda, rakamlara dair “Türkiye'de özellikle iç talepteki küçülme nedeniyle yurtiçi taşımacılık faaliyetlerinde, ithalattaki daralma sebebiyle de uluslararası taşımacılıkta zayıf bir performans gözleniyor. İhracatın görece canlılığını koruması ise sektörün uluslararası taşımacılığındaki zayıflığı kısmen sınırlıyor” tespiti yapıldı. Rapora göre, Türkiye'nin coğrafi konumu ve dünya ticaretinden aldığı payın her geçen gün artması, taşımacılık ve lojistik sektörünün uzun vadede potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Buna karşın yurtiçinde talebin zayıflaması, petrol fiyatları ve piyasalardaki oynaklık, İngiltere gibi önemli bir dış ticaret ortağındaki belirsizlik ve Ortadoğu'daki gerilim sektörün görünümünü kısa vadede olumsuz etkiliyor.

ULUSLARARASI ARENADA SAYGINLIK ARTMALI

KPMG Türkiye'den Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, rakamlara dair yaptığı değerlendirmede, Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün kısa vadeli zorlukların üstesinden gelerek uzun vadede potansiyelini ortaya çıkarabilmek için yenilikçi teknolojiler sayesinde iş süreçlerini iyileştirirken, uluslararası arenada saygınlığını artırması gerektiğine dikkati çekti. Verimlilik artışlarının büyük önem taşıdığını kaydeden Öner, “Yönetim sistemlerinde profesyonelliğin yaygınlaşması, etkin risk yönetimi ve maliyetlerinin iyi yönetilmesiyle sürdürülebilir bir kârlılık yakalanması sektörün geleceği açısından oldukça önem taşıyor” diye konuştu.