Ticaret savaşlarında görüşmeler tekrar başlıyor

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu müzakereler önümüzdeki hafta ciddiyetle devam edecek” dedi.

ABD Ticaret Temsilciliği’nden bir yetkili, iki tarafın Çinli yetkililerle gelecek hafta için üst düzey telefon görüşmesi ayarlama sürecinde olduğunu söyledi.

ABD tarafındaki üst düzey müzakereciler ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin’in üst düzey müzakerecisi ise Başbakan Yardımcısı Liu He.

Kudlow, yüz yüze görüşmelerin yeniden başlatılmasının zamanlamasına dair net bir bilgi vermedi, müzakerelerin “yakında” başlayacağını ve açıklamanın yapılacağını söyledi.

Kudlow “Tam olarak ne zaman bilmiyorum. Telefonda görüşüyorlar. Gelecek hafta telefonda görüşecekler ve yüz yüze görüşmeler yapacaklar” dedi.

ÇİN: TİCARET ANLAŞMASI İÇİN MEVCUT ABD GÜMRÜK VERGİLERİ KALDIRILMALI

Çin Ticaret Bakanlığı Beijing ve Washington arasında ticaret anlaşması yapılması durumunda mevcut ABD gümrük vergilerinin kaldırılması gerekeceğini belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng her iki ülkeden de ticaret ekiplerinin temas halinde olduğunu söyledi.

Trump’ın Çin’den ithal 300 milyar dolar değerinde ürüne yeni gümrük vergisi getirmemeyi ve Çin’li telekomünikasyon şirketi Huawei’ye getirilen kısıtlamaları hafifletmeyi kabul etmesinin ardından, Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping G20 zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede ticaret müzakerelerini yeniden başlatma konusunda uzlaşmıştı.

ABD şu anda mobilyalardan yarı iletkenlere kadar değişen yelpazede Çin’den ithal 250 milyar dolar değerinde ürüne %25 gümrük vergisi uyguluyor.

Gao’ya ticaret ateşkesinin ne kadar sürebileceği sorulduğunda Çin’in ABD’nin yeni gümrük vergileri getirmeme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

REUTERS