TİKAV’ın Bireysel Gelişim Programı yeni mezunlarını verdi

Bugüne kadar 233 gence ulaşan Bireysel Gelişim Programı'nda öğrenciler diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, yaratıcı drama, duygusal zeka gibi konularda eğitim görüyorlar. Böylelikle okul sonrasında kendilerini bekleyen iş yaşamına hazır hale geliyorlar.

Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Bireysel Gelişim Programı (BGP) yeni dönem mezunlarını verdi.

TİKAV'ın kuruluğu 1999 yılından bu yana uygulanan ve 20'nci yılını kutlayan Bireysel Gelişim Programı kapsamında önceki akşam Karaköy'deki Novotel Istanbul Bosphorus otelinde gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle Elazığ Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören 36 öğrenci mezuniyet sertifikalarını aldı.

Törene TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp'in yanı sıra programa destek veren gönüllü mentörler katıldı. Törende, Elazığ Fırat Üniversitesinden mezun olan bursiyerlere TİKAV Bireysel Gelişim Programı Başarı Belgesi, The Duke of Edinburgh's International Award Altın Sertifikası ve The Sandwich Method İngilizce Sertifikaları takdim edildi.

“YABANCI DİL KONUSU ASLA İHMAL EDİLMEMELİ”

Törende konuşan TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “20 yıldan bu yana Bireysel Gelişim Programı'nı memnuniyetle devam ettiriyoruz ve çok da güzel meyvelerini alıyoruz. Bu proje, TİKAV’ın ilk ve hala da önemli projelerinden bir tanesi” diye konuştu.

Projenin örnek teşkil etmesi için tanıtımın önemine dikkat çeken Akın, “Örnek olması açısından bu projenin bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bu projenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu ve sonuçlarının ne kadar başarılı olduğunu anlatabilirsek, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da başka illerde, başka okullarda, buna benzer projelerin geliştirilmesini sağlamış oluruz. Özellikle, iyi bir tanıtımla, iş insanlarını teşvik ederiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Akın, öğrencilere hitaben yabancı dil konusunun asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bizim yerel iş adamlarına, yerel çalışanlara ihtiyacımız yok. Bizim uluslararası insanlara ihtiyacımız var. Sizlerden mutlaka uluslararası bir dile sahip olmanızı istiyorum. O dile sahip olmadan herhangi bir iletişime girme şansınız yok. Sizlerin her birinizin uluslararası platformda iş yapabilecek ve orada ülkemizin faydasına çalışmanız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“BATININ MARKA OKULLARIYLA AYNI ŞARTLARI SUNUYOR”

TİKAV Mütevelli Heyeti Üyesi Pelin Akın Özalp de Bireysel Gelişim Programı'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki üniversite öğrencisi gençlere batının marka okullarıyla aynı şartlarda mezun olmalarının kapısını araladığını ifade etti. 20 yıldan bu yana program kapsamında gençlere bilgisayardan dansa, diksiyondan yabancı dile kadar birçok konuda eğitimlerin verildiğini kaydeden Pelin Akın Özalp, “Gençler Bireysel Gelişim Programı'nda aldıkları eğitimler ile örneğin İstanbul'daki üniversite mezunlarının da önüne geçiyorlar. Bu eğitimlerin yanı sıra büyükşehirlerdeki devlet adamları, iş insanları ve sanatçılarla bir araya gelerek eşi bulunmaz deneyimler elde ediyorlar. Ayrıca TİKAV Kariyer Menti-Mentör programıyla da iş hayatı hakkında deneyim ve bilgi ediniyorlar” diye konuştu.

Törende öğrencilerin program hakkındaki görüşlerini anlatan mektupları okunurken, Elazığ yöresine ait bir türküyü koro şeklinde seslendirdi. Tören öğrencilerin mentörlere plaket takdim etmesiyle son buldu.

ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIFTA BAŞLIYORLAR

TİKAV, 1999 yılından bu yana, toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla Bireysel Gelişim Programı'nı (BGP) uyguluyor. Program, öğrencileri çeşitli yaşam becerileri ile donatarak, onları üniversite sonrası çalışma hayatına ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor.

Programı tamamlayan TİKAV Bursiyerleri arasında dünyanın çok uluslu şirketlerinde yöneticiler, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinde öğretim görevlileri ve kendi alanında başarılı girişimciler yer alıyor.

Üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler 30'un üzerinde kişisel gelişim eğitimleri, yabancı dil ve bilgisayar eğitimleri, kültür-sanat ve toplum hizmeti programları, ulusal ve uluslararası projeler, söyleşiler ve mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştiriyorlar.

Üniversitelilere sağlanan eğitimlerden bazıları diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, yaratıcı drama, duygusal zeka, iş hayatına hazırlık eğitimi olarak öne çıkıyor.

Eğitimdeki öğrencilere profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk bilincini yaymayı amaçlayan TİKAV Kariyer Atölyesi Menti-Mentor Programı da uygulanıyor. Programda Akfen Holding ve iştirak şirketlerinde çalışanlar, eğitim gören öğrencilere tecrübelerini bire bir aktarıp, eğitim dönemleri boyunca mentiliklerini üstleniyorlar.

Her iki yılda bir Elazığ Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kabul edildiği Bireysel Gelişim Programı'na şimdiye kadar 297 bursiyer katıldı. Bunların 192'si programı tamamlarken, 36 bursiyerin eğitim faaliyetleri devam ediyor.