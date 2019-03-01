TİM: Ham kürkte ÖTV’nin sıfırlanması, pazarda rekabet avantajı sağladı

Gülle, AA muhabirine, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) sıfırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ham kürk ve deride ÖTV'nin sıfırlanma kararının deri sektörünün uzun zamandır beklediği bir karar olduğunu belirten Gülle, “Dünyada 15 milyar dolarlık kürk ticaretinde, biz çok az pay alıyoruz çünkü ÖTV ciddi bir maliyet oluşturuyordu. Bunun kaldırılmış olması bu pazarda önemli bir rekabet avantajı sağladı. Biz bu konuda gerçekten iyi bir üreticisiyiz, iyi kreasyonlarımızla iyi ürünler üretiyoruz. Ama rekabette zorlanıyorduk.” diye konuştu.

Gülle, sektör temsilcilerinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bu konudaki beklentilerini ilettiğini anımsatarak, sorunun 3 hafta gibi kısa bir sürede çözülmüş olmasının son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ham kürkte ÖTV’nin kaldırılmasının yanlış anlaşılabileceğini dile getiren Gülle, ÖTV’nin sadece yarı mamullerde ve ihraç kaydıyla getirilen ürünlerde kaldırıldığını, mamul ürünlerde ise ÖTV’nin yüzde 20'den 25’e çıkarıldığının altını çizdi. Gülle, ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında da ÖTV sıfırlandığını belirterek, bu kararın da sektörü ve ihracatçıları memnun ettiğini ifade etti.

“ŞUBAT’TAN SONRAKİ SÜREÇ, DAHA PERFORMANSLI VE DAHA İYİ İŞLERİN OLDUĞU BİR DÖNEM OLACAK”

İsmail Gülle, şubat ayı ihracat rakamlarını Pazartesi günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla açıklayacaklarını belirterek, şubat ayı ihracat rakamlarında artış bekledikleri söyledi. Dünyadaki ticarette daralma, rekabet ve küresel savaşlar söz konusu olduğunu vurgulayan Gülle, bu ortamda ihracatı artırabilmenin Türk ihracatçısının önemli bir başarısı olduğunu vurguladı. Gülle, “Şubat’tan sonraki sürecin, daha performanslı ve daha iyi işlerin olduğunu bir dönem olmasını bekliyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs ayları, genel olarak ihracat için iyi bir dönem olur. İnşallah o aylarda daha verimli ve yüksek rakamlara ulaşırız.” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu’ndaki, 0-2 kg arası mektup olarak görünen 6 milyon adet postaya ilişkin sözlerine değinen Gülle, şunları kaydetti:

“Türkiye, bir şekilde dünyanın her tarafından e-ithalat yapıyor. Bunun ne kadar olduğu, miktarı bazında bir kayıt tutmuyoruz. Özellikle Çin’den yapılan ithalatın büyük rakamlar tuttuğunun farkındayız. Bunun hem girişinin hem çıkışının kayıt altına alınması gerekiyor. Ülkemiz ithalata da bu paketlerin ne kadar olduğunu bilmek zorunda. E-ihracatta da bir atak içerisindeyiz, bu konuda çok büyük çalışmalar var. Firmalarımızın bu konuda başarısı var. Geleceğine e-ihracatta olduğunu görüyoruz. Bir taraftan dünyadaki e-ticaret büyürken Türkiye’de bu konuda düzenleme yapmak zorunda. Hem ithalatını kontrol etmek zorunda hem de ihracatını kayıt altına alıp büyütmek zorunda.” Yolcu beraberinde getirilen kargoyla, mikro olarak yapılan ihracata ilişkin bir düzenleme üzerine çalışıldığını aktaran Gülle, söz konusu düzenlemenin bu ay itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.