Timberland, tasarım ve mimarlık öğrencilerini arıyor

Timberland, şehirdeki toplulukları ve doğayı birbirine entegre etmeyi hedefleyen bir kampanya başlattı.

Uluslararası çapta yürütülen Nature Needs Heroes Award, Doğanın Kahramanlara İhtiyacı Var yarışması için Timberland genç tasarımcılardan ve mimarlardan insanı doğayla buluşturan bir alan tasarlamalarını istiyor. Birinci olan yarışmacı, VF Group'un İsviçre Stabio'daki Timberland Merkez Ofisi'nde üç aylık ücretli staj imkanı kazanacak. Başvuru tarihi 1 Temmuz – 30 Eylül olarak açıklandı.

Doğanın Kahramanlara İhtiyacı Var kampanyası Timberland'ın şehirleri daha yeşil ve daha yaşanabilir hale getirme taahhüdünün bir parçası.

Doğanın Kahramanlara İhtiyacı Var kampanyasının ve yarışmanın duyurusu, Timberland'in de çeşitli projelerle yer aldığı çağdaş mimari odaklı 2019 Milan Arch Week sırasında yapıldı. Milan Arch Week ve Timberland işbirliği markanın amacını kitlelerle paylaşmasını sağladı. Bunun yanı sıra, yeni duyurulan yarışma ile genç tasarımcılara ve mimarlara çevre adına fark yaratacak projeler geliştirme fırsatını açmış oldu.

Çevreyi koruma ve iyileştirme alanlarında Timberland'ın uzun yıllardır devam eden girişimleri var.

Timberland EMEA Bölgesi Marka Pazarlama ve Kreatif Direktörü Melissa Rotta Loria, “İnovatif ve yüksek tasarımlı ürünlerimiz aracılığıyla insan ve doğa arasında bir bağ kuruyoruz. Duyurmaktan gurur duyduğumuz Milan Arch Week işbirliği ve Doğanın Kahramanlara İhtiyacı Var projemiz yeşil ve daha yaşanabilir şehirler yaratma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyor” diye belirtiyor.