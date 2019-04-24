TL mevduatta değişken faiz düzenlemesi

Daha önce altı aydan uzun vadeli mevduat için uygulanan değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta üç ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta altı aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek.

Merkez Bankası’nın mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğde değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ 6 AYDI

Tebliğin 3. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, değişken faiz oranının, TL mevduatta üç ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta ise altı aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabileceği hüküm altına alındı.

Değişiklik öncesi, değişken faiz oranı, altı aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabiliyordu. TL mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Merkez Bankası’nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor.

REUTERS