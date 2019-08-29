TL referans faiz oranı TLREF oluşturulacak

Bir sonraki adımda TLREF bazlı daha uzun vadeli işlemler için Overnight Indexed Swap (OIS) eğrisi oluşturmaya odaklandıklarını belirten Çetinkaya, her iki bacağı da TL olan faiz takası anlaşmalarının altyapısını yaparak bankaların orta ve uzun vadeli TL faiz risklerini döviz likiditelerini kullanmadan yönetmelerini amaçladıklarını söyledi.

Ziraat Bankası dün KAP’a yaptığı açıklamada, TLREF’e endeksli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı için talep toplandığını duyurmuştu. Bu ilk ihracın büyüklüğü 750 milyon lira olurken, tamamını 81 kurumsal yatırımcı aldı.

Borsa İstanbul’dan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çetinkaya, Ziraat Bankası’nın ardından diğer bankaların da seri bir şekilde benzeri ihraçlar yapmalarını ve değişken faizli krediler vermelerini beklediğini belirterek şöyle dedi:

“Bankalarımız uzun vadeli TL finansman sağlamak, daha da ziyade sabit faizli uzun vadeli TL kredilerinin faiz riskini yönetmek için yurt dışında milyarlarca dolar tutmak durumunda kalıyor. TLREF’e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak.”

Bir sonraki adımda TLREF bazlı daha uzun vadeli işlemler için Overnight Indexed Swap (OIS) eğrisi oluşturmaya odaklandıklarını belirten Çetinkaya, “Buradaki amacımız her iki bacağı da Türk lirası olan faiz takası anlaşmalarının altyapısını oluşturarak bankalarımızın orta ve uzun vadeli TL faiz risklerini döviz likiditelerini kullanmadan yönetmelerine olanak sağlamak” dedi.

REUTERS