TMSF: Dansözü görünce salonu terk ettik

TMSF Başkanlığı, basında yer alan görüntüler ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, etkinliği TMSF tarafından değil Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) tarafından yapıldığı belirtildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), basında yer alan görüntüler ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Söz konusu etkinliğin Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) yıllık genel kurul toplantısında gerçekleştiğini belirten kurum, etkinliğin finansmanı IADI ve katılımcı ülkeler tarafından karşılandığı ve programın içeriği yine IADI tarafından belirlendiğini vurguladı.

‘HER YIL FARKLI BİR ÜLKEDE’

TMSF tarafından yapılan açıklamada dansözlerin sahneye çıkmasının ardından TMSF üst yönetiminin kısa bir süre sonra salonu terk ettiği vurgulandı. TMSF’den yapılan açıklamada özetle şunlar söylendi:

Son günlerde sosyal medyada kurumumuzun adı kullanılarak servis edilen bir takım görüntülerle ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) Yıllık Genel Kurul toplantıları her yıl farklı bir üye ülkede IADI'nın organizasyonunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu etkinlik 7-11 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe toplam 84 ülkeden, 102 farklı kurumdan 220'nin üzerinde yabancı katılımcı iştirak etmiştir.

IADI tarafından gerçekleştirilen söz konusu etkinliğin finansmanı IADI ve katılımcı ülkeler tarafından karşılanmakta, programın içeriği yine IADI tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla, bütün IADI toplantılarında olduğu gibi ülkemizde gerçekleşen toplantılardaki programın içeriği de tamamen IADI yönetiminin talep ve istekleri doğrultusunda belirlenmiştir.

‘ÜCRETİ IADI ÖDEDİ’

Bu kapsamda, söz konusu görüntülerin konu edildiği 10 Ekim 2019 günü IADI Başkanı'nın da iştirak ettiği yemekli davet, ücreti tamamen IADI ve katılımcı yabancı ülkeler tarafından ödenen, Kurumumuzun da IADI'nın davetlisi olarak iştirak ettiği bir organizasyondur. Söz konusu organizasyon öncesinde ülkemizin farklı yörelerine ait folklor gösterisinin yer alacağı bilgisi tarafımızla da paylaşılmıştır. Ancak, sosyal medyada da yer alan ve Kurumumuzca da tasvip edilmesi mümkün olmayan dans gösterisiyle karşı karşıya kalınmıştır.

TMSF GİDİNCE DANSÖZ DE GİTMİŞ

Anlık gelişen ve birkaç dakika süren rahatsız edici bu durum karşısında davete katılan TMSF heyetince gerekli tepki anında ortaya konulmuş, davetin yapıldığı mekân tüm TMSF üst yönetimi tarafından derhal terkedilmiştir. TMSF heyetinin tavrı karşısında dans gösterisinin kalan kısmı da organizasyon yetkilileri tarafından tamamlanmadan sonlandırılmıştır.

Bugüne kadar alanıyla ilgili olarak yaptığı başarılı çalışmalarıyla gündeme gelen ve uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil eden Kurumumuzun iradesi dışında gelişen bir konudan dolayı kamuoyunun gündemini meşgul etmesi tarafımızca da üzüntüyle karşılanmıştır. Bundan sonra da kurumumuz milletimizin menfaati doğrultusunda üzerine düşen görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir”.

İHA