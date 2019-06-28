TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na İspanya Sivil Liyakat Nişanı

Hisarcıklıoğlu’na, Kral VI. Felipe adına TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen törenle iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı “İspanya Sivil Liyakat Nişanı” takdim edildi.

Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile İspanya’nın Akdeniz’deki en kadim medeniyetlerden olduğunu belirterek, İspanya’nın kültürü, sanatı ve spor alanındaki başarılarının Türkiye’de yakından takip edildiğini söyledi.

Türkiye’de, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kadar Barcelona-Real Madrid derbisinin de takip edildiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Dünyada büyük bir izleyici kitlesi olan ve Türkler tarafından da merakla izlenen İspanyol yapımı ‘La Casa De Papel’ dizisinde Tokyo, Berlin, Rio gibi karakterler var. Temmuz ayında başlayacak 3’üncü sezonda ‘İstanbul’ karakteriyle izleyicilere belki bir sürpriz yaparsınız.” dedi.

Bu yakınlığın siyasi ve iktisadi ilişkilere de yansıdığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “NATO’da, OECD’de, Avrupa Konseyi’nde birlikte çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Medeniyetler İttifakı’nda çok önemli görevler üstlendik. İspanya, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinde verdiği destekle dostluğunu bir defa daha göstermiştir.” diye konuştu.

AA