TOKİ başvuru ekranı: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başlıyor!

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “2020 tanıtım programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatıyoruz. Yılbaşı itibarıyla temeli attıktan sonra azami 1 ile 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.” dedi. Binlerce vatandaş merak ediyor: TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru toplanacak projeler ve başvuru dönemleri ekli tabloda ilan edilmiştir. (Başvuru toplanacak proje listesi yeni projelerin ilave edilmesi ile birlikte güncellenecektir.)

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL

Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular 4 kategoride kabul edilecek:

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

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