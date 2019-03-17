TOKİ başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte il il TOKİ başvuru tarihleri linki

TOKİ sosyal konut başvuru süreci devam ediyor. TOKİ Eskişehir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Mersin, Hatay, Van ve Çorum’da konut satışı için ön talep topluyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvurusu nereden yapılır?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ Sosyal Konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar şehirlerindeki Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Ziraat Bankası şubelerine başvuru bulunacak. Hangi bankaya başvuru yapılacağını öğrenmek için duyuruları takip etmeniz yeterlidir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren başlayacak başvuru sürecinin, 19 Nisan’a kadar süreceğini ifade ederek şunları söyledi: “TOKİ’nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili, 6 Mart itibarıyla başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan’a kadar alacağız. Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik, aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.”

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BAKAN KURUM: TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE BAŞVURULAR 200 BİNİ GEÇTİ

Çanakkale’de Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) 67 ilde 140 projeyle yürüttüğü 50 bin sosyal konut projesine başvuru sayısının 200 bini geçtiğini söyledi. Bugüne kadar 590 bin konutun kentsel dönüşüm ile rehabilitasyonunu yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, “Türkiye’de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor tüm Türkiye’de. 1,5 milyon konutun acil ve öncelikli dönüşümünün yapılması gerekli. Bu alanlara ilişkin de yılda 300 bin konut yapmak suretiyle, önümüzdeki 5 yıllık süreçte buraları dönüştürmek istiyoruz” dedi.