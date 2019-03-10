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TOKİ binlerce evi satışa sunuyor! İşte TOKİ başvuru tarihleri ve şartları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Denizli – Merkezefendi İlçesi’nde 2.281 adet konutu satışa sundu. TOKİ'den ev almak isteyenler başvuru şartlarını ve tarihlerini merak ediyor. İşte TOKİ'nin Denizli'de satışa sunduğu evlerle ilgili detaylar...

13:14 -
Haberler Ekonomi
TOKİ binlerce evi satışa sunuyor! İşte TOKİ başvuru tarihleri ve şartları…

TOKİ farklı gelir gruplarına hitap eden binlerce evi satışa sunacak. Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan dairleri satın almak için başvuru şartları ve tarihleri önem taşıyor. İşte ilan.gov.tr’de yayınlanan duyurunun ayrıntıları…

TOKİ DENİZLİ MERKEZEFENDİ KONUT SATIŞI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

TAKSİT TUTARLARI

ALT GELİR GRUBU PROJESİ (1.083 Adet)

Konut Tipi Konut Fiyatları Aylık Taksit Tutarı

2 + 1 ₺152.210 – ₺197.992 ₺507'den başlayan taksitlerle

ORTA GELİR KONUT PROJESİ (1.198 Adet)

Konut Tipi Konut Fiyatları Aylık Taksit Tutarı

2 + 1 ₺179.350 – ₺220.556 ₺1.121'den başlayan taksitlerle
3 + 1 ₺222.853 – ₺276.471 ₺1.393'den başlayan taksitlerle

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