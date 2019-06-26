TOKİ çekiliş canlı izle! İşte Başakşehir Kayabaşı TOKİ kura sonuçları belli oluyor…

Düşük gelire sahip vatandaşlar ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ bugün Başakşehir Kayabaşı konutları için kura gerçekleştirecek. Talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimini canlı yayında izlemek isteyenler ise TOKİ İstanbul kura çekiliş canlı izle bağlantısı araştırıyor. TOKİ'nin uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut fırsatından faydalanmak isteyenler geçtiğimiz aylarda başvurularını yaptı. İşte TOKİ çekilişi canlı izle bağlantısı ve kura detayları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

2020'DE İSTANBUL İÇİN 10 BİN TOKİ KONUTU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul’da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020’de İstanbul’da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

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