TOKİ Çorlu kura çekimleri sonuçlandı! İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri düzenlenen çekiliş ile belirlenmeye devam ediyor. Son olarak Çorlu’da TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ Çorlu çekiliş sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ'DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

KURA ÇEKİLİŞİNDEN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası şubesinde Gayrımenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

İl/ilçe Nüfus Müdürlüğü’nden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkının gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvurma şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ’DEN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.