TOKİ kura çekilişi sonuçları: TOKİ çekiliş sonucu liste liste kazananlar…

TOKİ'nin inşa edeceği konutların sahipleri kura çekilişi ile belli olmaya devam ediyor.Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kura çekilişi 12 Temmuz İzmir Torbalı Ayrancılar Projesi ve İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesi ile devam ediyor. İstanbul, Eskişehir, Isparta, Antalya Manavgat, Muğla Fethiye Karaçulha kuraları geçtiğimi günlerde gerçekleştirilmişti. Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade edilecek. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ’DEN İZMİR KONUTLARI İÇİN AÇIKLAMA

50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12.07.2019 Cuma günü saat 10:00'da Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı'nda gerçekleştirilecektir.

50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Torbalı Ayrancılar Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 20.07.2019 Cuma günü saat 11:00'da Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

50 BİN KONUT KURALARI MAYISTA BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü başladı.

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplandı.

50 bin Yeni Sosyal Konut Projesine 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları 06 Mayıs Pazartesi günü Ankara’dan başlayacak. Ayrıca 50 projede zaten konut almaya hak kazanan vatandaşlar için belirlenecek kura takvimi ile yaşayacakları daireler belirlenecek. İlk kura Ankara Kuzeykent projesinde 809 konut için yapıldı.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek. Bütün konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca, kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek.