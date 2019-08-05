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TOKİ kura çekilişi sonuçları: TOKİ konutları için kura heyecanı Bartın ile devam ediyor!

TOKİ'nin 50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında Bartın Projesi hak sahipleri kura çekilişi belirleniyor. Daha önceleri gerçekleştirilen İstanbul, Eskişehir, Isparta, Antalya Manavgat, Muğla Fethiye Karaçulha, İzmir ardından Çanakkale TOKİ kuraları ile binlerce vatandaşlar konut sahibi oldu. haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

14:41 -
Haberler Ekonomi
TOKİ kura çekilişi sonuçları: TOKİ konutları için kura heyecanı Bartın ile devam ediyor!

TOKİ kuraları Bartın Merkez Dallıca Projesi ile devam ediyor. TOKİ tarafından düzenlenen kura ile ev sahibi olma şansı yakalayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ’DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

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