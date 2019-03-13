TOKİ sosyal konut projesi ön talepleri nasıl yapılacak? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

TOKİ sosyal konut başvuruları başlıyor. Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilana göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Eskişehir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Mersin, Hatay, Van ve Çorum’da konut satışı için ön talep topluyor. Aşağıdaki link üzerinden detaylar için erişim sağlayabilirsiniz…

SOSYAL KONUT PROJESİ ÖN TALEP ŞARTLARI

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren başlayacak başvuru sürecinin, 19 Nisan’a kadar süreceğini ifade ederek şunları söyledi: “TOKİ’nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili, 6 Mart itibarıyla başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan’a kadar alacağız. Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik, aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.”