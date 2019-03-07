TOKİ’den konut satışı duyurusu: 679 adet konut kura ile satılacak!

TOKİ’den hesaplı şekilde konut almak isteyenlerin merakla beklediği haber geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir/Kemalpaşa’da 679 adet konut kura ile satışa sunuldu. Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan ilanda şartlar belirtildi. Aşağıdaki linkten detarylara erişebilirsiniz.

TOKİ KEMALPAŞA KONUT SATIŞI KURASI DETAYLARI

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 olana dairelerden almak isteyenlerin 5 – 29 Mart 2019 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası İzmir Şubelerine başvurmaları gerekmektedir. Hak sahipliği belirleme kurası 12 Nisan 2019 tarihinde çekilecektir.