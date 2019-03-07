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TOKİ’den konut satışı duyurusu: 679 adet konut kura ile satılacak!

TOKİ'nin Basın İlan Kurumu üzerinden verdiği ilana göre İzmir'de 679 adet konutu kura ile satışa sunuldu. Konutlar alt ve orta gelir grubu için ikiye ayrıldı. Kura ile yapılacak konut satışı için TOKİ başvuru detayları haberimizde...

12:34 -
Haberler Ekonomi
TOKİ’den konut satışı duyurusu: 679 adet konut kura ile satılacak!

TOKİ’den hesaplı şekilde konut almak isteyenlerin merakla beklediği haber geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir/Kemalpaşa’da 679 adet konut kura ile satışa sunuldu. Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan ilanda şartlar belirtildi. Aşağıdaki linkten detarylara erişebilirsiniz.

TOKİ KEMALPAŞA KONUT SATIŞI KURASI DETAYLARI

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 olana dairelerden almak isteyenlerin 5 – 29 Mart 2019 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası İzmir Şubelerine başvurmaları gerekmektedir. Hak sahipliği belirleme kurası 12 Nisan 2019 tarihinde çekilecektir.

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