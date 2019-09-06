Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Topkapı Sarayı’nın yönetim, restorasyon, tanıtım hizmetleri de dahil olmak üzere tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na devredildi.

Kararnameyle, Topkapı Sarayı’nın bütün varlıklarının, çalışanlarının, sözleşmeler uyarınca yapılmakta olan restorasyon işlerine ilişkin bütün işlerin Milli Saraylar Başkanlığı’na, başka bir işleme gerek kalmaksızın devredilmesi öngörülüyor.

TOPKAPI SARAYI’NIN BÜTÜN İŞLERİ MİLLİ SARAYLAR’A BAĞLANDI

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından ücret tarifesi belirlenen Topkapı Sarayı artık Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlandı. Halihazırda DÖSİMM’e bağlı olan İstanbul’daki müzeler arasında; Ayasofya Müzesi, Kariye Müzesi, Fethiye Müzesi, Hisarlar Müzesi (Rumeli Hisarı), İstanbul Arkeoloji Müzesi, Adam Mickiewicz Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi yer alıyor.

TOPKAPI SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ ZAMLANMIŞTI



Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında müze giriş ücretlerine yüzde 20 zam yapmıştı. Buna göre; Topkapı Sarayı’na giriş ücreti 60 TL’den 72 TL’ye, Harem’e giriş ücreti 35 TL’den 42 TL’ye, Aya irini Anıtı’nın ücreti ise 30 TL’den 36 TL’ye yükselmişti.

REUTERS- SOZCU.COM.TR