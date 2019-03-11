Topraksız tarımın kralı yerli domates el yakıyor

Mersin’de “Topraksız Tarım” kapsamında 20 dönümlük arazide kurulan serada üretilen yerli domates el yakıyor. Merkez Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi'nde tarımla uğraşan 72 yaşındaki Ali Delil’in kurduğu topraksız tarım serasında üretilen yerli domateste ağır kış şartları nedeniyle bu yıl verim düşük oldu. Bitkilerin topraktan aldığı besinler, sıvılaştırılmış organik gübrelerle beslenen ve kimyasal ilaçlar kullanılmayan yeril domates, eylül ve ekim aylarında ekilirken haziran ayına kadar da ürün veriyor.

“ÇİFTÇİ BİTME NOKTASINA GELDİ

50 yıllık çiftçi Ali Delil, Venüs yerli Domatesin ekimi ve ürün verinceye kadar ki süreçte adeta bir bebek gibi bakıma ve ilgiye ihtiyacı olduğunu, girdiği fiyatlarının giderek yükselmesi nedeniyle büyük sıkıntılar çektiklerini söyledi. Bu yıl özellikle kış mevsiminin de son derece ağır geçmesiyle rekoltenin düştüğünü ifade eden Delil, çitçinin bitme noktasına geldiğini belirterek, “Geçen yıl 120 TL'ye alınan bir torba gübre bu yıl 300 TL. İlacı, gübresi, tohumu yüzde 300’lere varan fiyat artışları var. Bu nedenle çiftçi çok zor durumdadır. Çitçinin satılacak parseli kalmadı, icraya düşen düşene. 10 yıl önce 30 bine aldığımız yeri bu yıl 30-35 bina alan yok. Seraların hemen hemen yüzde 70'ine bankalar el koymuş durumdadır. Çitçi bu nedenlerle seracılığı bırakıp, sert çekirdekli meyvelere yönelmeye başladı. Serada 3.5 TL'den alıcı bulan yerli domatesin bu yıl anca maliyetini kurtarıyor. Mersin genelindeki pazarlarda 4.5, marketlerde 7-8, İstanbul'da ise 9-10 TL'den satılmasına da bir hayli şaşırdık.” diye konuştu.

“KİMYASAL İLAÇ KULLANILMIYOR”

Topraksız tarım serasında bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementleri, iyi tarım uygulamalarına uygun gübrelerle karşılanıyor. Her bitki türüne özel besin reçetesi hazırlanarak doğal ve dengeli bir şekilde büyümeleri sağlanırken kimyasal ilaç kullanılmıyor. Bu sayede insan sağlığına yararlı, doğal ve besleyici değeri yüksek ürünler elde ediliyor. İçerisinde bulunan iklimlendirme otomasyonu ile seranın ışık, ısı, nem, karbondioksit ve oksijen miktarı ölçülerek uygun ortam koşulları sağlanıyor.

Serada sağlıklı gelişim ortamı sağlandığı için hastalık gibi gerekçelerle bitkinin ölmesi, üretimde fire verilmesi gibi sorunların önüne geçiliyor. Topraksız tarımda araziyi nadasa bırakma derdi olmadığı için üretimde süreklilik sağlanıyor. Seranın çilek ve domates bölümünde bir kovan dolusu bombus arısı bulunuyor. Bu arılar polenleme ve döllenmeyi sağlayarak bitkilerin doğal bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyor. Türkiye’de topraksız tarım seralarının, toplam seralar içindeki oranı yüzde 3’ün altında kalırken, özellikle Mersin, Antalya ve İzmir’de bu alanda üretim yapılıyor.