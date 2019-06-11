Özellikle 2.el araç alacak kişiler internette tramer sorgulamayı aratmaktadır. Araç sahiplerinin, araç alıp satacakların, alacağı aracın hasar kaydı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla aradığı tramer sorgulama nasıl yapılır? Plakadan hasar sorgulama nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevaplarına kolaylıkla ulaşmanız için hazırladığımız haberle adım adım tramer sorgulama yapabilirsiniz.

TRAMER NEDİR?

Gelişen teknolojiyle birlikte araç alım satımlarıyla ilgili prosedürleri tamamlamak da kolaylaştı. Bunlardan biri de tramer sorgulamadır. Peki, nedir tramer sorgulama?

Tramer; Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi olarak bilinen kurumun kısaltmasıdır. Bu sistemde tüm sigorta bilgileri bir arada depolanır. Tramer sorgulama ile araca ait sigorta işlemleri görünebilirken, aracın ağır bir hasarı olup olmadığı ve kaza takipleri de yapılabilir.

TRAMER SORGULAMA NASIL YAPILIR? PLAKADAN HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tramer sisteminde sorgulama yapmak için e-devlet Kapısı'ndan faydalanabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/sbm-trafik-police-sorgulama adresine girin.

Linke tıkladığınızda öncelikle kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

Kimlik doğrulaması için gerekli şeyler TC: Kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, otomatik olarak Trafik sigortası sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Bu sayfada plaka numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.

TRAFİK SİGORTA SORGULAMASI SONRASINDA HANGİ BİLGİLER ELDE EDİLİR?

Tramer (Trafik sigorta sorgulama) sisteminde sorgulama yaptığınız takdirde hangi bilgileri elde edebilirsiniz? Özellikle 2. el araç almak isteyenlerin bilgi almak için yaptıkları sorgulama sonrasında aşağıda yer alan şu bilgileri elde edebilirsiniz;

Araç hasar kaydı sorgulama,

Mağdur bilgileri sorgulama,

Araç trafik poliçesi sorgulama,

Araç kasko poliçe sorgulama,

Kaza yapan araçların kaza tespit tutanağı sonrası kusur oranlarını sorgulama.