Tren ve posta ücretlerine zam geldi!

Köprü ve otoyollarla birlikte tren ve posta ücretleri de zamlandı. Yüksek Hızlı ve “konvansiyonel” olarak adlandırılan tren biletleri ile posta gönderi ücretleri de yüzde 20 zamlandı. Ankara- İstanbul hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı.
TCDD’nin internet sitesinden alınan bilgilere göre; Ankara- İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) de 96 TL’ye yükseldi. Ankara- Eşkişehir ve Ankara Konya hızlı tren bilet fiyatları da 31 TL’den 37.50 TL’ye yükseldi. Zamlı fiyatlar Bugünden itibaren geçerli olarak uygulamaya girdi.
PTT de gönderi ücretlerine yüzde 20 zam yaptı. Normal ve diğer gönderi bedelleri, bugünden itibaren yüzde 20 arttı