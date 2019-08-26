Trump: Çin ile anlaşacağız

ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ABD ürünlerine 75 milyar dolarlık ek vergi getirmesi kararını Fransa'daki G-7 zirvesinde yorumladı. Trump burada daha önce yaptığı açıklamaların zıddı bir şekilde yatıştırıcı bir üslup kullandı.

Trump konuşmasına Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in harika bir lider olduğunu belirterek başladı ve onun gibi kendisinin de sakinlik ve bir anlaşma taraftarı olduğunu söyledi.

TRUMP: TEKLİF ÇİN’DEN GELDİ

Başkan Trump Çin tarafından dün gece bir pazarlık teklifi olduğunu söylerken iki ülkenin yeniden pazarlık masasına oturacağını ifade etti.

Trump, “Bu pazarlıklar dünya için pozitif gelişmelere işaret ediyor” açıklamasında bulundu. Trump Çin konusunda daha detaylı olarak bir açıklama yapacaklarını ifade ederken Reuters'ın aktardığı toplantı notlarına göre, “Çin ile bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Trump Çin'in vergileri yükselterek ABD'deki tedarik zincirini kaybetmek istemediğini vurgulayarak, “Çin ile çok yakında ciddi bir şekilde görüşmeye başlayacağız” dedi.

Trump aynı zamanda Japonya'nın da ABD ile yakında bir ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu.

ÇİN: SORUNLAR GÖRÜŞME YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yeni gümrük vergilerini devreye alması durumunda Çin’in çıkarlarını korumak için yeni adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Bakanlık ayrıca ABD’nin yeni gümrük vergilerine kararlılıkla karşı çıktıklarını ve iki ülke arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Çin’in Cuma günü ABD’den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının hemen ardından Trump Çin’den ithal 550 milyar dolar değerinde ürüne yönelik %5 ek gümrük vergisi açıklamıştı.