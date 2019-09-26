Trump: Çin ile ticaret anlaşması düşünülenden daha önce olabilir

Trump dün New York’ta gazetecilere yaptığı açıklamada Çin için “Bir anlaşma yapmayı şiddetle istiyorlar. Bu (anlaşma) sizin düşündüğünüzden daha önce olabilir” dedi.

ANLAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK

Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile sınırlı bir ticaret anlaşması yapmasının ardından Çin ile bir ticaret anlaşmasına varılması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

ÇİN ABD’NİN ELEŞTİRİLERİNİ REDDETMİŞTİ

Ancak Trump Salı günü BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ABD-Çin ticaret müzakerelerinde “kötü bir anlaşmayı” kabul etmeyeceğini söyleyerek Çin'in ticaret uygulamalarını sert şekilde eleştirirken, Çin ABD’nin eleştirilerini reddetmişti.

REUTERS