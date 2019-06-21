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Trump faiz çağrısını yineledi: İndirin!

BD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz indirmesi yolundaki çağrısını yineledi.

09:21 -
Haberler Ekonomi
Trump faiz çağrısını yineledi: İndirin!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Trump, “Powell faizi en kısa sürede düşürmelidir” dedi.

Trump, Fed toplantısı sonrası yapılan açıklamalara işaret ederek, “Fed üyeleri faizlerini düşüreceklerine işaret ettiklerini varsayıyorum, ancak bunu kısa süre içinde yapmalılar” dedi ve ekledi:

“Her zaman başarılı olamazsınız. Powell faizi en kısa sürede düşürmelidir. Ancak, her zaman kazanamazsınız. Er ye da geç doğru şeyi yapacak. Ne yapacağını bekleyip görelim.”

DHA

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