Trump Fed üyeliklerine yeni adaylarını belirledi

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada St Louis Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın ABD’li direktörü Judy Shelton’ı Fed üyeliği için aday gösterdi.

İki adayın da Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

St Louis Fed’de 2009 yılında araştırma direktörü olarak göreve başlayan Waller, bundan önce University of Notre Dame’de ekonomi profesörüydü.

Altın standardına geri dönülmesi yanlısı Shelton ise 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Trump’ın ekibine ekonomi konusunda danışmanlık veriyordu.

Trump’ın yönetim kurulu üyelikleri için daha önce ekonomi yorumcusu Stephen Moore ve işadamı Herman Cain’i aday göstermişti.

Partizan davrandığı ve faiz politikası konusunda görüşlerinin tutarlı olmadığı gerekçesiyle eleştirilen Moore ve hakkında reddettiği cinsel istismar iddiaları bulunan Cain daha sonra adaylıktan çekilmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ı faizleri yükselttiği için eleştiren Trump, Çin ekonomisine karşı rekabet gücünü artırmak için için faizlerin düşürülmesini istiyor.

REUTERS