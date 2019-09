Trump: Fed’in tek yaptığı oturmak

ECB’nin faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0.50’ye indirmesi ve refinansman operasyon faiz oranı ile marjinal faiz oranlarını de sırasıyla yüzde 0.0 ve yüzde 0.25’te sabit tutma kararının ardından Trump, benzer bir tutumun Fed tarafından da izlenmesi gerektiğini, fakat Fed’in oturmak dışında başka bir şey yapmadığını belirtti.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports…. And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Eylül 2019