Trump: Kısmen değil tamamıyla bir ticaret anlaşmasını tercih ederim

Trump dün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim. Çok sayıda analistin geçici bir anlaşma söylediğini görüyorum, bunun anlamı, ilk önce kolay olan maddeleri yapalım. Ama kolay ya da zor diye bir şey yok. Bir anlaşma var ya da bir anlaşma yok. Ama bunun değerlendireceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD’li ve Çinli yetkililerin üst düzey ticaret müzakerecileri arasında Ekim ayı başlarında yapılacak görüşmelerden önce, önümüzdeki hafta Washington’da biraraya gelmeleri bekleniyor. Üst düzey müzakereciler en son Temmuz ayında Çin’de yüz yüze görüşmüştü.

İki taraf görüşmeler öncesinde gerilimi yatıştıracak adımlar attı.

Çin yeniden ABD tarım ürünleri alacağını açıklarken, ABD Çin’in bu adımını memnuniyetle karşılaşmıştı.

Trump ise ABD’nin “iyi niyet göstergesi olarak” Çin’den ithal 250 milyar dolar değerinde ürüne yönelik %25 gümrük vergisinin %30’a çıkarılmasını iki hafta süreyle ertelemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

REUTERS