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Trump: Sorunumuz Çin değil Fed

Bütün dünya ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını yakından takip ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan bir açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada esas sorunun Çin değil yeteri kadar faiz indirmeyen ABD Merkez Bankası (Fed) olduğunu söyleyerek problemin içeride olduğunu belirtti. Fed, faiz indirimi konusunda sık sık Trump'ın hedefi oluyor.

10:19 -
Haberler Ekonomi
Trump: Sorunumuz Çin değil Fed

Çin’in “büyük bir sorun olmadığını” belirten ABD Başkanı Donald Trump, asıl sorunun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “hatalarını kabul etmemesi” olduğunu vurguladı ve Fed’e “daha büyük ve daha hızlı faiz indirimi” çağrısı yaptı. Trump Fed’i sıkı duruş politikası yüzünden sık sık eleştiriyor. Fed’in fazileri indirmesi piyasaya daha çok dolar girmesi ve yatırım gelmesi anlamına geliyor.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin “büyük bir sorun” olmadığını belirtirken, asıl sorunun Fed”in “kendi hatalarını kabul etmeyecek kadar gururlu olması” olduğunu öne sürdü.

Trump, söz konusu paylaşımlarda şunları yazdı:

“Üç Merkez Bankası daha faizleri indirdi. Bizim sorunumuz Çin değil. Çin günden güne şirket kaybederken ve dövizi büyük bir saldırı altındayken biz hiç olmadığımız kadar güçlüyüz; ABD’ye her gün para akıyor. Bizim sorunumuz Fed’in sıkılaşmaya giderek ve çok hızlı hareket ederek hata yaptığını kabul etmemesi (ve bu konuda ben haklıydım!). (Fed) faizleri daha hızlı ve daha fazla indirmeli ve bu saçma sıkılaşma politikasına acilen son vermeli. Kâr eğrisi marj başına oldukça geniş ve enflasyon yok. Birçok sorun oldukça kolay bir şekilde halledilebilecekken bu kabiliyetsizliği izlemek oldukça kötü. Biz yine de kazanacağız fakat, Fed diğer ülkelerle yarıştığımızı anlasa çok daha kolay olabilirdi.”

DHA

 

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