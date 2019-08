Trump: Sorunumuz Çin değil Fed

Çin’in “büyük bir sorun olmadığını” belirten ABD Başkanı Donald Trump, asıl sorunun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “hatalarını kabul etmemesi” olduğunu vurguladı ve Fed’e “daha büyük ve daha hızlı faiz indirimi” çağrısı yaptı. Trump Fed’i sıkı duruş politikası yüzünden sık sık eleştiriyor. Fed’in fazileri indirmesi piyasaya daha çok dolar girmesi ve yatırım gelmesi anlamına geliyor.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin “büyük bir sorun” olmadığını belirtirken, asıl sorunun Fed”in “kendi hatalarını kabul etmeyecek kadar gururlu olması” olduğunu öne sürdü.

“Three more Central Banks cut rates.” Our problem is not China – We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege – Our problem is a Federal Reserve that is too…..

