Trump: Sorunumuz Çin değil Fed

Çin’in “büyük bir sorun olmadığını” belirten ABD Başkanı Donald Trump, asıl sorunun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “hatalarını kabul etmemesi” olduğunu vurguladı ve Fed’e “daha büyük ve daha hızlı faiz indirimi” çağrısı yaptı. Trump Fed’i sıkı duruş politikası yüzünden sık sık eleştiriyor. Fed’in fazileri indirmesi piyasaya daha çok dolar girmesi ve yatırım gelmesi anlamına geliyor.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin “büyük bir sorun” olmadığını belirtirken, asıl sorunun Fed”in “kendi hatalarını kabul etmeyecek kadar gururlu olması” olduğunu öne sürdü.

“Three more Central Banks cut rates.” Our problem is not China – We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege – Our problem is a Federal Reserve that is too….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ağustos 2019

Trump, söz konusu paylaşımlarda şunları yazdı:

“Üç Merkez Bankası daha faizleri indirdi. Bizim sorunumuz Çin değil. Çin günden güne şirket kaybederken ve dövizi büyük bir saldırı altındayken biz hiç olmadığımız kadar güçlüyüz; ABD’ye her gün para akıyor. Bizim sorunumuz Fed’in sıkılaşmaya giderek ve çok hızlı hareket ederek hata yaptığını kabul etmemesi (ve bu konuda ben haklıydım!). (Fed) faizleri daha hızlı ve daha fazla indirmeli ve bu saçma sıkılaşma politikasına acilen son vermeli. Kâr eğrisi marj başına oldukça geniş ve enflasyon yok. Birçok sorun oldukça kolay bir şekilde halledilebilecekken bu kabiliyetsizliği izlemek oldukça kötü. Biz yine de kazanacağız fakat, Fed diğer ülkelerle yarıştığımızı anlasa çok daha kolay olabilirdi.”

DHA

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