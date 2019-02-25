Trump’ın OPEC eleştirileriyle petrol yüzde 2.0’den fazla düştü

Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.29 düşüşle 65.58 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.32 düşüşle 55.93 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu havasıyla yükselen doların gevşemesiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– Gümüş, yüzde 0.01 artışla 15.91 dolardan,

– Altın, yüzde 0.09 artışla 1,334 dolardan,

– Bakır, yüzde 0.17 artışla 2.9565 dolardan,

– Platin, yüzde 1.36 artışla 857.4 dolardan ve

– Paladyum da yüzde 1.75 artışla 1,487.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 370 liraya, Cumhuriyet altını da 1,522 liraya döndü. DHA