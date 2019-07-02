Trump’tan Çin’den sonra AB’ye de vergi tehdidi

Ek gümrük vergisi alınacak ürünlerin listesi dün ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) makamınca yayımlandı.

Ek vergiye tabi ürün kalemleri arasında zeytin, İtalyan peyniri ve İskoç viskisi de bulunuyor. Böylece Nisan ayında açıklanan 21 milyar dolarlık ek gümrük vergisi alınacak ürün listesine 4 milyar dolarlık ürün daha eklenmiş olacak.

Liste ancak Dünya Ticaret Örgütü tarafından incelendikten sonra nihai halini alacak ve uygulamaya alınabilecek. İncelemenin yaz aylarında tamamlanması bekleniyor.

ANLAŞMAZLIĞIN NEDENİ SÜBVANSİYONLAR

USTR, ilk listeye çeşitli metaller de dahil olmak üzere 89 alt kategori eklediğini belirtti.

ABD ve AB, yaklaşık 15 yıldır Dünya Ticaret Örgütü nezdinde ABD’li uçak üreticisi Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus’a verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor. İki taraf son aylarda karşılıklı olarak birbirlerinden ithal ürünlerden aldıkları gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulunuyor.

AB’nin misilleme yapmasından endişelenen Boeing ve ABD sektör temsilcileri, geçen ay ABD’li yetkililere yeni gümrük vergilerinin olabildiğince dar bir çerçeveye oturtulması çağrısında bulunmuştu.

REUTERS