TTB’den icra ilanıyla “doktor satışına” tepki!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Cizre İcra Dairesi'nin açık artırma ilanında doktorluğa “taşınır mal” olarak yer vermesine tepki göstererek kendi internet sitelerinde ‘Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz!’ notuyla bir açıklama yayımladı.

Cizre İcra Dairesi'nin 6 Eylül 2019 tarihinde yayımladığı açık artırma ilanında doktorluk mesleği “taşınır mal” olarak tanımlandı ve açık artırmada satışa çıkarıldı. 16 ayrı branşta uzman doktorluk için açık artırma duyurusu yapılırken, bir branş için 44 bin 520 lira ile 55 bin 650 lira değer belirlendi.

İşte gazeteye verilen o ilan:

Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizin bütün değerlerini yok etmeye çalışanların, sağlığımızı da satışa çıkarmış olduklarının en açık göstergesi, 06.09.2019 tarihli Cizre İcra Dairesi'nce yayınlanmış olan “taşınırın açık arttırma ilanı”nın içeriğidir. Söz konusu ilanda; “taşınır” olarak tanımlanmış olan 1 adet uzman tabipliğe 44,520 – 55,650- TL değer biçilmiş olduğu, açık arttırma ile yapılacak satış sonrasında yüzde 18 KDV'nin alıcıya ait olacağı vb. hususlar yer almaktadır.

PARAN KADAR SAĞLIK ANLAYIŞI

Ortaya çıkan durumun hasta yararını önceleyen, en az maliyetle ulaşılabilir, eşit, nitelikli sağlık hizmeti perspektifine sahip kamusal sağlık anlayışı ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu ilanda simgeleşen şey, hekimliğin hasta ve toplum karşısındaki saygınlığının yok edilmesi ve mevcut tüketime dayalı, piyasacı, paran kadar sağlık anlayışının kutsanmasıdır.

Ülkemizde hekimlerin ülke genelindeki dağılımına ve kadroların yurttaşların sağlığı için en verimli biçimde planlanmasına ihtiyaç olduğu açıktır. Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu, ülkedeki 82 milyon yurttaşı, 150 bine varan hekimi ve yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur etmeden bu planlamayı yapmaktır. Oysa, kamuda performansın ve özel sağlık sektörünün ilk dönemlerde yaratacağı yalancı iyimserliğin, aldatıcı “memnuniyet anketlerinin” sık yapılan seçimlerdeki oylara etkisine kendisini kaptırmış olan Sağlık Bakanlığı, tüm uyarılarımıza rağmen bu gidişin çıkmaz sokak olduğunu görememiştir.

Sağlık hizmeti de hekim kadro planlaması da piyasanın kendi dinamiklerine terk edilemeyecek kadar yaşamsal görevlerdir. Elindeki doktor kadroları ödeyemediği borçlar için açık arttırma ilanıyla icra dairesince satışa çıkarılan bir sağlık kuruluşunun niyetinden bağımsız olarak hasta yararını gözeten bir sağlık hizmeti sunması beklenemez. Yine açık artırmaya girerek ve “en yüksek” fiyatı verip, kdv'sini de ödeyerek “uzman tabip kadrolarını” elde eden bir sağlık ticarethanesinin önceliğinin hekim kadrosu için ödediği rakamları ve daha fazlasını bir an önce kazanmak olacağı yadsınamaz.

“ÖLÜM İLANIDIR”

İcra Dairesince yayınlanmış olan “taşınırın açık arttırma ilanı” Sağlıkta Dönüşüm Programının” başarılara doğru koştuğunu zannederken son hızla çarptığı duvara iliştirilmiş “ölüm ilanıdır”. Bu ilanla Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın çöktüğü, sağlık ortamında gemisini yürütenin kaptan olacağı görünmektedir.

Sosyal Güvelik Kurumu'nun katlanan milyarlık borçları, hastaların artık ödemekte zorlandıkları; reçete parası, ilaç farkı, katkı payları ve ilave ücretler ile gerekli- gereksiz yapılan tetkiklerdeki, endikasyon dışı tıbbi girişimlerdeki artış eğilimi, tıp eğitiminde yaşanan erozyon ve hekimlerin yıllardır artmayan maaşları, döner sermaye ödemeleri ve özel hastanelerdeki hak edişlerdeki tıkanmalar Sağlıkta Dönüşüm Programı ile önümüze konan reçetenin toplumsal maliyetinin çok büyük olacağını gözler önüne seriyor.

İPTAL DAVASI AÇTIK

Türk Tabipleri Birliği olarak, en son 31 Mayıs 2018 günü yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği değişikliklerinde sağlık için planlamayı değil, sermaye için piyasalaştırmayı tercih eden düzenlemelere karşı bütün bu nedenlerle iptal davası açtık.

Yüzyıllık kamusal birikimlerini özelleştirmeler adı altında sermayeye aktaranların; ülkemizin, doğasını, yer altı ve yer üstü kaynaklarını tüketenlerin, şimdi de sağlık hakkımıza, hekimliğimize ve 82 milyonun geleceğine ipotek koyarak sağlık hakkımızı gasp etmesine; hekimliğin icra dairelerinde açık arttırma ile satılan bir mal haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Mesleğimizi – hekimliği açık arttırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz.

Konu Twitter’da da gündem oldu! İşte atılan o tweetlerden bazıları: