TÜBİTAK SAGE kısmi süreli proje personeli alacak! TÜBİTAK personel başvurusu nasıl yapılır?

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan TÜBİTAK personel alımı ilanında; TÜBİTAK tarafından 44 adet kısmi süreli personel alınacağı duyuruldu. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ ALIMI İLANI

TÜBİTAK BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.