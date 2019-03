Tudors’tan Kadınlar Günü’nde farkındalık kampanyası

Tudors, bir erkek markası olarak geçen yıl başlattığı kadın çalışanları için 1 gün fazla izin hakkına bu yıl da devam ediyor.

8 Mart'ta kendi bünyesinde en iyi çalışan üç kadını da yaptığı oylama ile seçen Gömlek Krallığı Tudors, kadın çalışanların öneminin bir kez daha altını çiziyor.

“Çalışanlarımız her zaman önceliğimiz” diyen Tudors Gömlek CEO'su Yaşar Ayaydın yaptığı açıklamada, “Tudors olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem veren ve elimizden geldiğince destek olan bir şirket olduk, olmaya da devam edeceğiz. Toplumu ilgilendiren tüm konularda farkındalığı oluşturmak ve çözümü için uğraşmak, hassasiyetimiz ve birinci önceliğimiz olmaya devam edecek. Ve bu bilinci artırma yönündeki çalışmalarımız da sürecek. Çalışma arkadaşlarımız gösterdikleri çaba ve özveri ile her zaman markamızı bugüne getirmemizi sağlayan en büyük destekçilerimizdir. Kadın çalışanlarımızın fazlalığı da önemsediğimiz başlıca konulardandır. 8 Mart'ta kadın çalışanlarımıza, onların bizim için önemini bu şekilde göstermek istedik. Bu çalışmamızın diğer markalara da örnek teşkil etmesini diliyorum” dedi.