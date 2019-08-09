TÜİK açıkladı! Kümes hayvancılığı üretimi azaldı

TÜİK Kümes hayvancılığı üretimi haziran ayı verilerini açıkladı. Kesilen tavuk sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre %11,7, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Haziran ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre %13,7, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,9 azaldı.

HİNDİ ÜRETİMİ AZALDI

Tavuk eti üretimi 168 522 ton, hindi eti üretimi ise 3 968 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre %12,8, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 azaldı. Haziran ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre %14,8, bir önceki yılın aynı ayına göre %36 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre %1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 arttı.