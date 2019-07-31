TÜİK açıkladı! Turizm gelirleri arttı

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 576 milyon 564 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 397 milyon 399 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 625 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 607 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 766 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %15,3 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15,3 artarak 12 milyon 762 bin 346 kişi oldu. Bunların %90,1’ini 11 milyon 499 bin 211 kişi ile yabancılar, %9,9’unu ise 1 milyon 263 bin 135 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %34,4 azaldı. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %34,4 azalarak 1 milyar 82 milyon 543 bin dolar oldu. Bunun 967 milyon 276 bin dolarını kişisel, 115 milyon 266 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2018 yılı 2. çeyreğine göre %11,4 arttı Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,4 artarak 2 milyon 444 bin 668 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 443 dolar olarak gerçekleşti.