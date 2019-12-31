Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda düzenleme

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin tebliğe göre, bahse konu ürün parasal değerleri, yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22.58 nispetinde artırıldı.

Buna göre, 2020 yılı için bu kapsamda değeri 6,920 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 6,920 TL ile 10,390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurulacak.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10,390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6,920 TL ile 10,390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda ise İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak. (REUTERS)