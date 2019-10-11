Tuncay Özilhan: Ticari araç satışlarındaki kayıp yüzde 79!

Anadolu Isuzu kendi segmentinde Türk otomotiv tarihinin en büyük midibüs ihracatını Gürcistan'a gerçekleştirdi. Değeri 16.9 milyon Euro olan toplam 220 adet midibüsün ilk partisinin teslimatı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Tören öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, otomotiv sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

2019'un ilk 8 ayında 2015'in aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarının yüzde 79 gerilemesinde ekonominin doğrudan bağlantısının bulunduğunu ifade eden Özilhan, “Ticari vasıtanın önümüzdeki dönemde açılması konusu tamamen ekonomi ile bağlantılı. Ekonomi büyüyorsa ticari vasıta talebi geliyor. Ekonomi daralıyorsa ticari vasıta bıçak gibi duruyor. Binek araç bir çıt daha farklı ama ekonomi ile ticari araç muhakkak paralel gidiyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye büyümeye girerse istikrarlı bir şekilde talep artacaktır” diye konuştu.

DIŞ PAZARA YÖNELDİ

Türkiye'de çok fazla kamyon olduğunu anlatan Özilhan, ticari vasıta sayısınınkullanma talebinin üzerinde olduğunubelirtti. Özilhan, “O açıdan Anadolu Isuzu da 3-4 senedir ihracata ağırlık verdi. İhracattaki hedefimizi katlayarak geliştiriyoruz. Satış sonrası hizmet çok önemli. İhracat bizim önümüzdeki dönemde kurtarıcımız” dedi. İhracatın yanında iç pazarın da çok önemli olduğuna değinen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da, “Birçok ihracat pazarını toplasak Türkiye'nin talebi kadar etmiyor. Daralma çok ciddi. Bunu açmanın bir yolu bu kampanya olabilir. Aslında hafif ticari ve ağır ticarileri canlandıracak olan yaşlı araç parkının zaman içinde azaltılması. Türkiye'de 8 milyon 10 yaşın üzeri ağır ve hafif ticari araç bulunuyor” şeklinde konuştu.

MESLEK LİSELERİ TEŞVİK EDİLMELİ

Boyacı, elektrikçi, elektronikçi bulmakta zorluk çektiklerini de söyleyen Arıkan, “Türkiye'deki işsizlik oranını düşündüğünüz zaman bunun ana sebebi meslek liselerine gereken talebin olmaması. Aileler de çocuklarını meslek liselerine göndermek istemiyor. Meslek liselerinin teşvik edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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BEŞ ÜLKEYE 120 MİLYON EURO’LUK SATIŞ

Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Anadolu Isuzu'nun fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, ihracat pazarlarındaki varlığını gün geçtikçe artırıyor. Novociti Life, Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'dan sonra Gürcistan'a da ihraç edildi. Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, “Tiflis'e ihraç ettiğimiz Novociti Life toplam otobüs hacmimizin 3'te 1'ini oluşturan bir ürün. Dolayısıyla Anadolu Isuzu'nun büyüyen ihracat hedefleri açısından da önemli bir kaldıraç olacağını kanıtladı. Yaklaşık 4 yıl önce yıllık 30 milyon Euro olan ihracatımızın bugün 4 kat büyüdüğünü görüyoruz” dedi.

KAZALAR İNSAN KAYNAKLI

Son dönemde toplu taşıma araçlarında artan kazalarla ilgili konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, bunların araçların eksik bakımı, yanlış yedek parça seçimi ve insan hatasından kaynaklandığını söyledi. Arıkan, “Biz birçok kazada yapılan incelemelerde araçların yetkili servislere getirilmediğini ve orijinal parça kullanılmadığını görüyoruz. Güvenlik açısından çok önemli” dedi.