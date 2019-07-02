TÜPRAŞ işçileri eylemden beklediğini bulamadı!

Petrol İş Sendikası ile TÜPRAŞ yönetimi arasında devam eden toplu iş sözleşmeleri geçtiğimiz günlerde tıkandı. TÜPRAŞ işçileri, işverenin istediği üç madde yüzünden Cuma gününden bu yana kendilerini fabrikaya kapattı. Yaklaşık 72 saattir fabrika içinde bekleyen işçiler, umduklarını bulamadı, gelen haberler de işçilerin lehine olmadı.

MÜCADELE ETTİLER

Petrol İş Sendikası TÜPRAŞ'ta kazanılmış hakları olan 2 yıllık sözleşme, mazeret izinleri ve vardiya sistemini kesinlikle değişmek istemiyordu. TÜPRAŞ yöneticilerinin bu maddelerini değiştirmek istemesi sebebiyle birçok sıkıntı yaşanmış ve TİS bir türlü imzalanamamıştı.

YÜZDE 6 ZAM

Yüksek Hakem Kurulu'nun imzaladığı sözleşme sonucunda, TÜPRAŞ işçilerine enflasyonun altında yüzde 6 oranında zam yapıldı. TÜPRAŞ'lıların taleplerinden biri olan 2 yıllık sözleşme, Yüksek Hakem eliyle 3 yıla çıkarıldı. Yani artık TÜPRAŞ'ta toplu iş sözleşmeleri üç yılda bir yapılacak.

VARDİYA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

TÜPRAŞ işçilerine bir değişiklik de vardiya sisteminden geldi. Önceden 3 ayda bir değişen çalışma programı artık 3 haftada bir değiştirilecek. Yüksek Hakem, TÜPRAŞ işçisinin yılda 8 gün olan mazeret izni hakkını almadı ve bu iznin onayını da işverenin eline bıraktı.