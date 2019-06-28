TÜPRAŞ’ta eylem kararı

TÜPRAŞ'ta Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmamış, sözleşme Yüksek Hakem Kurulu'na gitmişti. Grev yasağı bulunan TÜPRAŞ'ta işçiler daha iyi şatlarda sözleşme imzalamak için eylem kararı aldı. Yüksek Hakem Kurulu'ndan gelecek sözleşme yerine işverenle masaya oturarak daha iyi bir sözleşme imzalamak isteyen işçiler bugün eylem yapacak. TÜPRAŞ'ın dört rafinerisinde, İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da 4 bin TÜPRAŞ işçisi fabrikaya kapanacak. Bugün saat 16.00'da 08.00-16.00 vardiyası çalışanları iş yerlerinden çıkmayacak.

YÜZDE 50 ZAM İSTİYORLAR

16.00-00.00 ve 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçilerin de katılmasıyla üretime büyük ölçüde ara verecek olan işçilerin sözleşme imzalanana kadar fabrikalardan çıkmayacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman, “Biz insanca koşullarda yaşayacağımız bir ücret talep ediyoruz. Hak ettiğimiz sözleşmeyi imzalayana kadar kendi iş yerlerimize kapanacak ve iş yerlerimizde misafir olacağız. Üretim sadece ‘zorunlu' olan bölümlerde yapılacak” dedi. Bilindiği üzere ortalama işçilerin 5 bin lira maaş aldığı TÜPRAŞ'ta, Petrol-İş Sendikası yüzde 50 zam talep ediyor.