Turisti kandıran otelciye ceza

Dağ başındaki oteli için ‘'denize sıfır'' diyen, pansiyonunu yıldızlı tesis gibi gösteren ya da ‘'butik otel'' adı altında fazla para isteyen işletmelere ise kapatmaya kadar varan cezalar gelecek. TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre, Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklik ve cezalar şöyle:

ODA BAŞINA CEZA

– Deniz araçları dahil, turizm işletmelerinin hizmetlerinde kusur, aksaklık ve eksiklikler olması ya da ilan, reklam, afiş, broşürlerle tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması halinde önce uyarı cezası verilecek. Buna rağmen kusur, aksaklık ve eksiklik giderilmezse, 8 bin 500 lira idari ceza uygulanacak. Yanıltıcı tanıtıma son vermeyen tesislere 14 bin lira daha para cezası verilecek.

– Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde 8 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya hizmetin yakın çevrede aynı konumdaki işletmede verilmesi halinde, her oda için 8 bin 500 lira para cezası uygulanacak.

– Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı faaliyette bulunması halinde 10 bin lira idari para cezası verilecek. Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin, belirlenen koşullara aykırı faaliyet göstermesi halinde 10 bin lira para cezası uygulanacak.

– Onaylı tarifelerin üzerinde fiyat çıkarılırsa fazla alınan ücretin 20 katı para cezası uygulanacak.