Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Turisti kandıran otelciye ceza

AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu ve arkadaşları tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifi ile, vadettiği hizmetleri sağlamayan otel, motel ve tatil köyü gibi turizm işletmelerine ağır para cezaları verilecek. Rezervasyonlu müşterisini açıkta bırakana her oda için 8 bin 500 lira, fiyat tarifesi üzerinde para isteyen işletmeye de fazla ücretin 20 katı para cezası uygulanacak.

Deniz AYHAN
06:10 -
Haberler Ekonomi
Turisti kandıran otelciye ceza

Dağ başındaki oteli için ‘'denize sıfır'' diyen, pansiyonunu yıldızlı tesis gibi gösteren ya da ‘'butik otel'' adı altında fazla para isteyen işletmelere ise kapatmaya kadar varan cezalar gelecek. TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre, Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklik ve cezalar şöyle:

ODA BAŞINA CEZA

– Deniz araçları dahil, turizm işletmelerinin hizmetlerinde kusur, aksaklık ve eksiklikler olması ya da ilan, reklam, afiş, broşürlerle tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması halinde önce uyarı cezası verilecek. Buna rağmen kusur, aksaklık ve eksiklik giderilmezse, 8 bin 500 lira idari ceza uygulanacak. Yanıltıcı tanıtıma son vermeyen tesislere 14 bin lira daha para cezası verilecek.

– Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde 8 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya hizmetin yakın çevrede aynı konumdaki işletmede verilmesi halinde, her oda için 8 bin 500 lira para cezası uygulanacak.

– Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı faaliyette bulunması halinde 10 bin lira idari para cezası verilecek. Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin, belirlenen koşullara aykırı faaliyet göstermesi halinde 10 bin lira para cezası uygulanacak.

– Onaylı tarifelerin üzerinde fiyat çıkarılırsa fazla alınan ücretin 20 katı para cezası uygulanacak.

Son güncelleme: android-time 06:11 18.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more